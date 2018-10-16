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NATO tatbikatında savaş uçağı düştü: 2 ölü

Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağı, NATO tatbikatı sırasında ülkenin Vinnitsa bölgesi yakınında düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

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NATO tatbikatında savaş uçağı düştü: 2 ölü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden NATO tatbikatı sırasında Vinnitsa bölgesinde eğitim uçuşu yapan uçağın düştüğü belirtildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ukrayna’da, NATO üyesi ülkelerinin katılımıyla 8 Ekim’de başlayan ve 19 Ekim’e kadar devam edecek Açık Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatına ABD ve Ukrayna’nın yanı sıra İngiltere, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Romanya katılıyor.

Kaynak: AA 

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