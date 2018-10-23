Washington Post: Suudi Arabistan agresif lobi faaliyetleri ile ABD'de güç kazandılar

Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın ABD'de nasıl nüfuz sahibi olduğunu anlatan "Krallık, agresif lobi faaliyetleri ve özel ziyaretler yoluyla nasıl güç kazandı" başlıklı bir makale yayımladı.

Makalede, özellikle Kongre'nin, Yemen'deki tavrından dolayı Suudi Arabistan'dan rahatsızlık duyduğuna dikkat çekilerek, "Ancak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, hem Washington'a yaptığı kişisel ziyaretler hem de ABD'li ileri gelen siyasetçi ve lobici danışmanları aracılığıyla, aleyhlerinde karar alınmasına engel olmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan kendileri lehine konuşulması için milyonlarca dolar para ödedi

Suudi yönetiminin, ABD'li çok sayıda lobi şirketi ve hukuk bürosuna da milyonlarca dolar para aktardığı, bu miktarın sadece 2017'de 27 milyon doları geçtiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın, etkili düşünce kuruluşlarına da yüksek miktarda ödemeler yaparak kendileri lehine konuşmalar yaptırttığına dikkat çekilen makalede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu faaliyetlere katıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin, bu amaçla sık sık yemekler ve galalar düzenlediği ve lobi şirketleri üzerinden ABD kongre üyelerinin bu etkinliklere katılmasının sağlandığı belirtilen makalede, Suudilerin derbi maçlar ve uçak yolculukları için bedava bilet teklif ettikleri iddia edildi.

Makalede ayrıca, Veliaht Prens Selman'ın başta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner başta olmak üzere, Amerikalı ünlü ve etkili isimler ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı da belirtildi.

Kaynak: TRT Haber