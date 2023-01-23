Emniyet yetkilisi Polis Jon Andreas Johansen, Medvedev'in, Göçmenlik Yasası gereğince gözaltına alındığını ve tutukluluğunu değerlendirmek üzere mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağının değerlendirildiğini söyledi.

VG gazetesi, Medvedev'in gözaltına alınmasının ceza değil güvenlik önlemi olduğunu yazdı.

Medvedev'in avukatı Brynjulf Risnes, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç işlediğinden şüphelenilmediğini kaydetti.

Risnes, "Önemli güvenlik önlemleri alındı. Medvedev'in bunlara uyum sağlamada sorunları var" dedi.

Hayatından endişe ettiği belirtilen Medvedev'in, bu ayın başlarında Rusya ile yaklaşık 200 kilometre olan sınırı yasa dışı yollarla geçerek Norveç'e girdiği tahmin ediliyor.

Medvedev, Norveç'e sığınma talebinde bulundu

Norveç Göçmenlik Dairesi (UDI), Medvedev'in 16 Ocak'ta sığınma talebinde bulunduğunu doğrulamıştı.

Dosyanın Norveç makamlarına sunulmasının ardından Medvedev Oslo'ya nakledilmişti.

Rus oligark Yevgeny Prigozhin'in sahibi olduğu Wagner Grubunun daha çok Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiği bilinirken, şirket geçen ay Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu açıklamıştı.