Volvo Cars'dan yapılan açıklamada, yaptırımlar ve olası riskler nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar Rusya’ya araba sevkiyatlarının durdurulacağı duyuruldu.

Açıklamada, “AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya ile malzeme ticaretiyle ilgili potansiyel riskleri dikkate alan Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araç teslim etmeyecek” ifadesine yer verildi.

Volvo geçen yıl Rusya'da yaklaşık 9 bin otomobil satışı gerçekleştirdi.

Alman kamyon üreticisi de ticari faaliyetlerini askıya aldı

Öte yandan, Alman kamyon üreticisi Daimler Truck da Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

Daimler AG, Kamaz'ın yüzde 15'ine sahip olurken, diğer Alman otomobil tedarikçileri de Kamaz ile iş yapıyor.