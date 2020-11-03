Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, açık bir terör saldırısı altında olduklarını söyledi.

Viyana polis teşkilatı Twitter hesabından yaptığı açıklamada çok sayıda uzun namlulu silahlı saldırganın olduğunu belirtti.

Açıklamada, 6 noktada çatışma yaşandığı, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği, bir kişinin öldüğü ve 7'si ağır 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının ardından dayanışma mesajları peşpeşe geldi.

İlk tepkileren biri de Türkiye'ye aitti. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda saldırıya tepki göstererek, Viyana'nın bir barış şehri ve kültürel bir kavşak olduğunun altını çizdi, Birleşmiş Milletlerin şehir halkının yanında ve her yerde teröre karşı durduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell saldırıyı kınadı.