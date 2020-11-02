Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, mecliste bugünlerde "genel güvenlik" yasa tasarısının görüşüldüğünü belirtti.

Yasa tasarısıyla görevdeki polis ve jandarmanın görüntülerini sosyal medyada paylaşmanın yasaklanacağını ifade eden Darmanin, bu yasağa uymayanlara1 yıl hapis ve 45 bin avro ceza kesileceğini kaydetti.

Darmanin, ayrıca terörle mücadele amacıyla ülkede drone kameraların kullanılacağını söyledi.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.