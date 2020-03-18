İtalya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede ölü sayısı 2 bin 503'e yükselirken vaka sayısı 31 bini aştı. Tehlikeli virüs en çok nüfusun yüzde 23'ünü oluşturan 65 yaş üstündekileri etkiledi. Hükümet, stratejik öneme sahip İtalyan şirketlerinin yabancılar tarafından satın alınmasını engellemek için önlem almaya hazırlanıyor.

İngiltere Kraliçesi, koronavirüs korkusuyla Buckhingham Sarayı'ndan ayrıldı

İngiltere'de de vaka sayısı arttı. Salgın nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalananların sayısı 2 bine yaklaştı. İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth önlem olarak başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. Tüm programlarını iptal eden Kraliçe, Windsor Kalesi'ndeki konutunda kalacak.

Manchester'da 9 aylık bir bebekte virüs tespit edildi

Tehlikeli virüse Manchester kentinde 9 aylık bir bebek de yakalandı. Bebek evde karantinaya alındı.

Avusturya Arşidükü Karl von Habsburg'a yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Bir kraliyet mensubuna konulan ilk koronavirüs teşhisi olarak kayıtlara geçti.

Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 530'u aştı

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 530'u aştı. Başbakan Pedro Sanchez ekonomik ve sosyal paketler için 200 milyar avro kaynak aktarılacağını açıkladı.

Fransa'da ordu, ülkenin doğusundaki kritik durumdaki hastaları güneydoğudaki hastanelere sevk etmeye başladı.

Avrupa Birliği: Başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldık

Koronavirüs krizi Avrupa Birliği'nin de ana gündem maddesi. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, koronavirüsü henüz Çin'deyken önemsemediklerini itiraf etti, "Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldık" dedi.

Salgının önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği dış sınırlarını kapattı. 27 üye ülke, aldığı kararla yabancılara 30 günlük seyahat kısıtlaması getirdi.