Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye 14 Mart'ta gelen bir İspanya vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yusuf, hastanın tıbbi kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip ülke, aynı zamanda Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.