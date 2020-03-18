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Cibuti'de ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Afrika Boynuzu'nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti’de, ilk koronavirüs vakası görüldü.
Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye 14 Mart'ta gelen bir İspanya vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yusuf, hastanın tıbbi kontrol altında tutulduğunu belirtti.
Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip ülke, aynı zamanda Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.
Etiketler: afrika boynuzu koronavirüs vakası cibutiSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:26
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