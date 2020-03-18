ABD medyasında yer alan haberlere göre, Facebook ve Google yetkilileri, koronavirüs salgınını izlemek ve bunlarla mücadele etmek için bireylerin kişisel verilerini kullanma konusunda Washington ile görüşmeye başladı.

Proje kapsamında, Amerikalıların akıllı telefonlarından konum bilgisi toplamak, hastalığın yayılmasını haritalamak ve acil tıbbi ihtiyaçları tahmin etmek için anonim kişisel veriler kullanılacak.

Google sözcüsü Johnny Luu Washington Post'a yaptığı açıklamada, anonimleştirilmiş konum bilgilerinin COVID-19 ile mücadelede yardımcı olabileceği yolları araştırdıklarını doğruladı.

İki teknoloji devi AFP'nin yorum taleplerine cevap vermedi.

Diğer önerilerin yanı sıra, sosyal ağların eğitim videoları yayınlamasını, Uber'in dezenfektan ürünlerini sürücülerine dağıtmasını tavsiye ettiler ve Amazon, kişi başına satılabilecek maske ve hidro-alkolik jel sayısını sınırladı.