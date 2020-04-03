193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, salgına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.

Rusya'nın Genel Kurula sunduğu salgınının neden olduğu zorluklar karşısında ticaret savaşlarına son verilmesi ve Güvenlik Konseyi onayı olmadan ülkelerin tek taraflı yaptırım kararı almaması çağrısının yapıldığı tasarı ise kabul edilmedi.

Tasarıya ABD, AB ve Ukrayna'nın itiraz ettiği belirtildi.

Çin'de 31 yeni vaka

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Çin'de 31 yeni vaka rapor edildi. Bunlardan 29'unun yurtdışından gelenler olduğu bildirildi. Ülkenin bazı bölümlerinde yurt dışı kaynaklı vaka artışını engellemek için bazı kısıtlamalar getirildi. Shenzhen şehrinde virüs riskine karşı kedi ve köpek etinin yenmesi yasaklandı.

Salgın Rusya'ya yayılıyor

Rusya'da da koronavirüs endişesi büyüyor. Toplam vaka sayısı 3 bin 500’ün üzerine çıktı. Can kaybı ise 30. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salgının Moskova'da kontrol altına alınamadığını söyledi. Başkentte uygulanan olağan üstü önlemlerin süreceğini vurguladı. Bütün federal bölgelere salgına karşı sert tedbirler alabilme yetkisi verildi. Ülke genelinde resmi tatil 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

İran'da koronavirüs vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor. Vaka sayısı 50 bini geçerken, İran Meclis Başkanı Ali Laricani de koronavirüse yakalandı. 63 yaşındaki Laricani karantinaya alındı.

Irak'ta Reuters'a ceza

800'e yakın vakanın görüldüğü Irak'ta, Reuters Haber Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3 aylığına durdurma kararı aldı. Ayrıca ajans 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Gerekçe olarak ajansın, ülkede binlerce kişinin koronavirüse yakalandığı iddiasını içeren haberi gösterildi. Haberin toplumsal güvenliği riske attığı belirtildi ve özür dilenmesi talep edildi.

Libya ve Kırgızistan'da ilk can kayıpları meydana geldi. Filistin'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal süresi bir ay uzatıldı.

Koronavirüs Latin Amerika ülkelerini de etkiliyor. Ekvador’da can kaybı 120'yi, Brezilya’da 300'ü geçti.