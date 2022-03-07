Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vinnıtsa askeri havaalanına saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna, Rusya’nın Vinnıtsa askeri havaalanına düzenlediği saldırıda 5’i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi Vinnıtsya Bölge Müdürlüğü, 7 Mart saat 07.00 itibarıyla Vinnıtsa havaalanı enkazı altında kalan 6 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Açıklamada, enkaz altından çıkarılan 9 cesedin ise 5’inin sivillere ait olduğu ifade edilerek, enkaz altında bir kişiyi daha arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Vinnıtsa askeri havaalanına Rusya’nın 8 füze saldırısı yapması sonucu havaalanının tahrip edildiğini açıklamıştı.
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