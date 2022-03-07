Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.

Toplantının gündeminde Ukrayna'nın da olduğunu ifade eden Borrell, burada "Afganistan'ın durumunun benzeriyle" karşı karşıya kaldıklarını, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini söyledi.

Borrell, yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Josep Borrell, bu kişileri ağırlamak için Ukrayna'ya komşu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti.