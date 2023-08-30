Viktor Orban: Ukrayna'daki savaşı sona erdirmenin tek yolu Trump'ın seçilmesi

Orban, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile X sosyal medya platformundan yaptığı röportajda, Trump'ın göreve dönmesinin çatışmadan "tek çıkış yolu" olacağını ve Kiev'in, Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceği yönündeki her türlü iddianın "yalan" olduğunu belirtti.

"Ruslar, Ukraynalılardan çok daha güçlü ve sayıca çok daha fazla." diyen Orban, "Trump'ı geri arayın. Trump, Batı dünyasını kurtarabilecek adamdır." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'a yönelik, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi ve başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemek suçlamalarını "devlet gücünün kötüye kullanılması" sözleriyle eleştiren Orban, bunun Macaristan'da "düşünülemez" olduğunu belirtti.

Orban, "Macaristan'da siyasi muhaliflere karşı adalet sistemini kullanmayı hayal etmenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Bunu komünistler yaptı. Bunu yapmak son derece komünist bir metodolojidir." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Macaristan hükümetinin hukukun üstünlüğü ve insan hakları sicilini iyileştirmesi yönündeki çabalarından yakınan Orban, Macaristan'ın NATO üyesi ve ABD müttefiki olmasına işaret ederek, "Biz Ruslardan daha kötü muamele görüyoruz. Bu ne demek oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Orban hükümeti, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'da savaş başlatmasından bu yana Moskova ile yakın ilişkilerini sürdürürken Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da engelleyeceğini ileri sürmüştü.