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Dünya
AA 30.08.2023 16:25

Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi 'maymun' önlemi

Hindistan'da, 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılacak mekanlardan uzak tutmak için bazı önlemler alındı.

Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi 'maymun' önlemi
[Fotograf: AFP]

Hindistan'da yetkililer, G20 zirvesi sırasında maymunların ziyaretçilere ve zirvede yararlanılacak mekanlara zarar vermesinin önüne geçmek için planlamalar yaptı.

Kartonlar asılacak, maymun sesi taklit eden 30-40 kişi görevlendirilecek

Önlemlerden birinin maymunları korkutmak için "gri langur" maymunlarının gerçek boyutlardaki karton kesimlerinin hazırlanması olduğunu belirten yetkililer, kartonların zirveye katılacak delegelerin kalacağı otellerin yanı sıra maymunların sık sık görüldüğü yerlere asılacağını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, langurların çıkardığı sesleri taklit edebilen 30 ila 40 eğitimli kişinin de maymunları korkutmak için görevlendirileceğini açıkladı.

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Hindistan G20 Liderler Zirvesi
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