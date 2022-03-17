Orban, Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda, Macaristan'ın önümüzdeki hafta Ukrayna'dan "daha büyük bir mülteci dalgası" gelmesini beklediğini söyledi.

Macaristan'ın Romanya ve Ukrayna sınırına yakın bir sınır geçiş noktasını ziyaret eden Orban, artan sayıda mülteciyi idare etmek için gelecek hafta buraya daha fazla sınır muhafızı yerleştirileceğini açıkladı.

Geçen hafta Macaristan'a gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı önemli ölçüde düştü.