Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 09:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Viktor Orban: Önümüzdeki hafta büyük bir mülteci akını bekliyoruz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Önümüzdeki hafta Ukrayna'dan "daha büyük bir mülteci dalgası" gelmesini beklediklerini duyurdu.
Orban, Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda, Macaristan'ın önümüzdeki hafta Ukrayna'dan "daha büyük bir mülteci dalgası" gelmesini beklediğini söyledi.
Macaristan'ın Romanya ve Ukrayna sınırına yakın bir sınır geçiş noktasını ziyaret eden Orban, artan sayıda mülteciyi idare etmek için gelecek hafta buraya daha fazla sınır muhafızı yerleştirileceğini açıkladı.
Geçen hafta Macaristan'a gelen Ukraynalı mültecilerin sayısı önemli ölçüde düştü.
Etiketler: Macaristan Rusya Ukrayna
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