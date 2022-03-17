Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da heyelan: Yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev toprak altında kaldı.
Peru basınında çıkan habere göre, Retaz eyaletine bağlı Retamas kasabasında, bir dağın yamacından kayan tonlarca toprak evlerin üzerine düştü.
Yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı, çok sayıda kişi ise kayboldu.
Bölge Valisi Manuel Llempen, RPP radyosuna yaptığı açıklamada, tepeden kayan toprağın 60 ila 80 evi yuttuğunu belirtti.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo da Twitter'daki paylaşımında, heyelandan etkilenen ailelere destek olacaklarını belirtti
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kayan toprağın evlerin üzerine düştüğü görülüyor.
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