Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde, 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, evlere gıda ve yardım sağlanması için askerlerin gönderileceği açıklandı.

İki hafta sürmesi planlanan karantina uygulamasında vatandaşların dışarı çıkmamaları, bulunduğu yerlerde kalmaları istendi.

"Evden eve ziyaretler yapılmamalı"

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, "İnsanlar kesinlikle bulunduğu yerde kalmalı, evden eve ziyaretler yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Ülkede vaka sayısının 10 binin üzerine çıkmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, vakaların 3 bin 500'ü Ho Chi Minh kentinde tespit edilmişti.

Vietnam'da, dün 10 bin 657 yeni vaka kaydedilirken, 390 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 323 bin 268’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 540’a çıktı.