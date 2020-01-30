Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada, 5 ayrı vakanın tespit edildiği ülkeye gelmek isteyen Çin vatandaşlarına vize verilmeyeceği kaydedildi.

"Salgın hızla, ciddi şekilde yayılıyor" ifadesi kullanılan açıklamada, iki ülke arasında ticaret yapanlar da bu gerekçeyle uyarıldı.

Vize yasağının ne zamana kadar uygulanacağına dair bir bilgi verilmedi.

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüsün şimdiye kadar 170 kişinin ölümüne sebep olduğu açıklanmıştı.