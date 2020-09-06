Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Venezuela'da yolları petrol bastı
Venezuela’da sağanak yağış beraberinde seli getirdi. Bazı bölgelerde petrol sahalarına zarar veren sel yüzünden, su ile karışık petrol sokaklara doldu.
Caddeleri, petrol sahalarını su bastı. Suyla karışan petrol sokaklara doldu.
Venezuela'da aşırı yağışlar felakete yol açtı. Simon Bolivar bölgesinde yerel bir petrol sahasını su bastı.
Cabimas ilçesinde de petrol boruları sel nedeniyle hasar gördü. Sokakları ve bazı evleri su ile karışık petrol doldurdu.
Birçok aile evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Sıradaki Haber
Covid-19 aktif vaka sayısı 7 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz