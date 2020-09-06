Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 446 binden fazla Covid-19 testi yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 64 artarak 44 bin 777'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 801 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü, iyileşenlerin sayısının ise 43,693'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 283 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Ülkede Covid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 1 Eylül'de uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.