3ºC Ankara
BBC 07.01.2026 06:49

Venezuela’da yabancı basın mensupları gözaltına alındı

Venezuela’da ABD’nin Nicolas Maduro’yu gözaltına almasının ardından yaşanan gelişmeleri izleyen yabancı basın mensupları güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. En az 14 gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

Venezuela’da, ABD güçlerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu gözaltına almasının ardından yaşanan gelişmeleri takip eden yabancı basın kuruluşlarında görevli gazeteciler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Venezuela’daki basın çalışanlarını temsil eden sendikanın açıklamasına göre, en az 14 gazeteci Pazartesi günü başkent Karakas’ta alıkonuldu. Gözaltına alınanların büyük bölümünün yabancı medya kuruluşlarında çalıştığı, gazetecilerin daha sonra serbest bırakıldığı, bir basın mensubunun ise sınır dışı edildiği bildirildi.

Gazetecilerin Ulusal Meclis çevresinde, Altamira semtinde ve Karakas’ın farklı bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi. Bazı gazetecilerin askerî karşı istihbarat birimleri, bazılarının ise istihbarat servisleri tarafından alıkonulduğu ifade edildi.

Ekipman ve telefon kontrolleri

Sendika açıklamasında, gazetecilerin ekipmanlarının incelendiği, cep telefonlarının kontrol edildiği ve sosyal medya mesajlarının gözden geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Kolombiya ve İspanya vatandaşı iki gazetecinin de Kolombiya sınırında kısa süreli gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Karakas’ta güvenlik güçlerinin ve silahlı grupların sokaklardaki varlığının arttığı bildiriliyor. Bazı mahalle sakinleri, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle günlük yaşamda tedirginlik yaşandığını dile getiriyor.

Basın sendikası, ülkede halen gözaltında bulunan çok sayıda medya çalışanı olduğunu belirterek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Uluslararası kuruluşlar ise Venezuela’da basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne ilişkin endişelerin sürdüğüne dikkat çekiyor.

