Venezuela'da Maduro'ya suikast girişiminin şüphelisi cezaevinden salıverildi
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 2018'de Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, muhalefetteki Önce Adalet Partisi Milletvekili Juan Requesens cezaevinden çıkarıldı.
Requesens'in ailesi, 2 yıldır tutuklu bulunan 31 yaşındaki siyasetçinin "gözaltı halini ev hapsinde sürdürmek üzere" salıverildiğini duyurdu.
Bomba yüklü iki drone havada patlatılmıştı
2018 Ağustos'ta Maduro'nun katıldığı bir askeri tören sırasında bomba yüklü iki drone'un havada patlatıldığı olayın ardından Requesens ve bazı muhalif siyasetçiler, suikast girişiminde rolleri olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Söz konusu olayda, bomba yüklü dronelar, tören protokolünün bulunduğu yerin uzağında havada patlamış, Devlet Başkanı Maduro ve diğer katılımcılar saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Venezuela'da hükümete yönelik kitlesel protestoların başladığı 2014'te öğrenci lideri olan Requesens, 2015'te yapılan Ulusal Meclis seçimlerinde milletvekili seçilmişti.
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