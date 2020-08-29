Requesens'in ailesi, 2 yıldır tutuklu bulunan 31 yaşındaki siyasetçinin "gözaltı halini ev hapsinde sürdürmek üzere" salıverildiğini duyurdu.

Bomba yüklü iki drone havada patlatılmıştı

2018 Ağustos'ta Maduro'nun katıldığı bir askeri tören sırasında bomba yüklü iki drone'un havada patlatıldığı olayın ardından Requesens ve bazı muhalif siyasetçiler, suikast girişiminde rolleri olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Söz konusu olayda, bomba yüklü dronelar, tören protokolünün bulunduğu yerin uzağında havada patlamış, Devlet Başkanı Maduro ve diğer katılımcılar saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Venezuela'da hükümete yönelik kitlesel protestoların başladığı 2014'te öğrenci lideri olan Requesens, 2015'te yapılan Ulusal Meclis seçimlerinde milletvekili seçilmişti.