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Japonya'da uçan arabanın ilk insanlı test sürüşü tamamlandı
Tokyo merkezli SkyDrive şirketi tarafından üretilen SD-03 uçan araba modeli test uçuşunu başarıyla tamamladı. Şirket, prototipi 2023 yılına kadar iki koltuklu bir ticari modele dönüştürmeyi hedefliyor
Tokyo merkezli SkyDrive, Japonya'nın Toyota şehrinde SD-03 uçan araba modelinin test uçuşunu gösterdi.
Bir batarya ve dört çift pervane ile çalıştırılan tek koltuklu araba, yerden yaklaşık 2 metre yükseğe kalktı ve 5 dakika boyunca havada kaldı.
Bu test sürücü aracın insanla yapılan ilk test sürüşü oldu.
Şirket, prototipi 2023 yılına kadar iki koltuklu bir ticari modele dönüştürmeyi hedefliyor
Etiketler: Uçan araba test skydrive JaponyaSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:28
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