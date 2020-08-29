Tokyo merkezli SkyDrive, Japonya'nın Toyota şehrinde SD-03 uçan araba modelinin test uçuşunu gösterdi.

Bir batarya ve dört çift pervane ile çalıştırılan tek koltuklu araba, yerden yaklaşık 2 metre yükseğe kalktı ve 5 dakika boyunca havada kaldı.

Bu test sürücü aracın insanla yapılan ilk test sürüşü oldu.

Şirket, prototipi 2023 yılına kadar iki koltuklu bir ticari modele dönüştürmeyi hedefliyor