Pedrosa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, başkent Karakas'ın bir fotoğrafını paylaşarak, ülkeye veda etti.

Tüm Venezuelalılara sevgileri için teşekkür eden Pedrosa, "Hepinizi çok güzel anılarda taşıyorum. Kalbim burada kalıyor" dedi.

"İstenmeyen kişi" ilan edildi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 24 Şubat'ta Pedrosa'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve ülkeden çıkması için kendisine 72 saat verildiğini açıklamıştı.

Arreaza, bu kararın, Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulama kararı nedeniyle alındığını belirterek, halihazırda AB ve ABD'nin Venezuela'ya karşı 55 yaptırım kararı uyguladığını hatırlatmıştı.

Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım kararı

AB Konseyi'nden 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Aynı gün Venezuela Ulusal Meclisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkedeki AB yetkilisinin "istenmeyen kişi" ilan etmesi talebinde bulunmuştu.

Nicolas Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.