Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da dün meydana gelen ve büyük ölçüde giderilen elektrik kesintisinin sürdüğü saatlerde ülkede elektrikler yeniden gitti.

Elektrikler yerel saatle 19.00 sularında kesilirken, ülkenin yine büyük bölümü gibi başkent Caracas da karanlıkta kaldı.

Venezuela'da iletişim, kültür ve turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ise yaşanan 4'üncü büyük elektrik kesintisine yine bir sabotajın neden olduğunu duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti 7 Mart'ta meydana gelmiş, 25 Mart'ta yaşanan 2'nci büyük kesinti ise 2 gün sürmüştü. Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu kesintinin bir keskin nişancının ülkedeki en büyük elektrik santrali Guri'deki bir aktarım ünitesine ateş açması ve yangın çıkarması sonucu meydana geldiğini belirtmişti.

Cuma akşamı yaşanan son elektrik kesintisi ise yaklaşık 7 saat sonra giderilmişti.

Kaynak: AA

