Venezuela'da bu ay içinde 3 büyük elektrik kesintisi ile önemli bölümü karanlığa gömüldü.

Kesinti büyük kesiminde giderildi

Ülkede dün yerel saatle 19.00 sularında başlayan son kesinti de ülkenin büyük bölümünde giderildi.

Başkent Caracas'ın büyük bölümü sabah saatlerinde elektriğe kavuşurken, kesintiden etkilenen eyaletlerin önemli kesiminde de yeniden elektrik sağlandı.

Ülkedeki muhalif internet haber sitesi El Nacional ise elektriklerin 15 eyalette, halen bölgesel olarak verildiğini öne sürdü.

Kesinti 7 Mart'ta başladı

Venezuela'da 7 Mart'ta başlayan ve bir hafta süren elektrik kesintisinin ardından 25 Mart'ta yeni bir kesinti yaşanmış ve ülkenin büyük bölümü karanlığa gömülmüştü.

Hükümet, kesintilerin siber ve fiziki sabotajlardan kaynaklandığını açıklamış, muhalefet ise hükümetin yeterli altyapı çalışması yürütmemesinden ötürü elektrik sisteminin çöktüğünü savunmuştu.

Kaynak: AA