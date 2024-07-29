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Dünya
AA 29.07.2024 07:43

Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro kazandı.

Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Maduro yanlıları, Miraflores Sarayı önünde toplandı

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunuyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Maduro lehine sloganlar atıyor.

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