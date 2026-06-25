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Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
25.06.2026 01:39
, 25.06.2026 01:45
Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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