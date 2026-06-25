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Dünya
AA 25.06.2026 01:39

Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

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