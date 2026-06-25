Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki Montalban kentinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve büyüklüğünün 7,1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Depremin 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin en büyük etkisinin merkez üssüne yakın bölgeler ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşandığı görüldü.

Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar, Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi.

Kolombiya'nın çeşitli bölgelerinde hissedilen depremin ardından Ulusal Afet Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), ülkenin Karayip kıyıları için herhangi bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.