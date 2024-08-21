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Dünya
AA 21.08.2024 06:06

Venezuela, ülkedeki faaliyetlerine ilişkin Twitter/X'ten belge talebinde bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 9 Ağustos'ta 10 günlüğüne erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu Twitter/X'in ülkede yeniden erişime açılması için İletişim Bakanı Freddy Nanez, şirketten Venezuela'daki faaliyetlerine ilişkin belge talebinde bulundu.

Venezuela, ülkedeki faaliyetlerine ilişkin Twitter/X'ten belge talebinde bulundu

Ulusal basında çıkan haberde, Bakan Nanez'in, X'ten talep ettiği belgeler arasında, şirketin yönetim kurulunun resmi olarak sunulmasının ve X'in Venezuela'daki temsilcisinin kim olduğunun kendilerine bildirilmesi olduğu kaydedildi.

X'in Venezuela'da yeniden aktif hale gelmesi için yasaların önemine vurgu yapan Nanez, "Halen onlardan sorumluluk almalarını bekliyoruz. Venezuela yasalarını kabul eder ve yasalara uyduğu takdirde platform yeniden açılır." ifadesini kullandı.

Nanez, X'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Venezuela'da yeni sosyal medya platformlarının faaliyete geçebileceğini söyledi.

Maduro, 19 Ağustos'ta özel bir televizyon programına yaptığı açıklamada, ABD'li milyarder Musk'ı hedef alarak, Venezuela'da faşizm ve şiddetti teşvik etmekle suçlamıştı.

Maduro, X'in 10 günlüğüne kapatılması için talimat vermişti.

Başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savunmuştu.

Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirmişti.

Maduro, Musk'ı Venezuela'nın baş düşmanı ilan etmişti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.

Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti.

Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

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