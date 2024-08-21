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Dünya
AA 21.08.2024 00:46

Filistin Kurtuluş Örgütü, Abbas başkanlığında toplandı: İsrail Filistin topraklarından çıkarılmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) hitabında dile getirdiği Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararındaki hedefin İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Abbas başkanlığında toplandı: İsrail Filistin topraklarından çıkarılmalı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas başkanlığında bir araya gelen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi, Abbas'ın TBMM'deki hitabı sırasında "Gazze'yi ziyaret etme kararı" aldığına dair girişimi ele aldı.

Abbas, söz konusu ziyaret girişimiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmayı ve tüm Filistin topraklarından çıkarılmasını hedeflediğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Filistin topraklarının tamamı üzerinde tek bir coğrafi siyasi birim olarak yönetim yetkisine sahip olanın Filistin Devleti ve FKÖ olduğunu vurgulayan Abbas, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu kaydetti.

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Toplantıda, Yürütme Komitesi'nin de Abbas'ın hitabında ifade ettiklerini uygulamak için Arap ve İslam dünyasının yanı sıra uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için tüm bölgesel ve uluslararası düzeydeki siyasi eylem ve adımları denetlemeye devam edeceği kaydedildi.

Yürütme Komitesi'nin, Filistin topraklarına geri dönüş ve yeniden imar için bir eylem planı hazırlamak üzere uluslararası bağışçı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak üzere çalışacak Filistinli gruplarından oluşan bir komisyonu süratle kuracağı ve Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üye olması yönünde pratik adımları da izleyeceği vurguladı.

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