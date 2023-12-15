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Dünya
AA 15.12.2023 09:43

Venezuela ile Guyana ihtilaflı Esequibo bölgesine "güç kullanmama" konusunda anlaştı

Venezuela ve Guyana, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için "güç kullanmama" konusunda anlaştı.

Venezuela ile Guyana ihtilaflı Esequibo bölgesine "güç kullanmama" konusunda anlaştı
[Fotograf: Reuters]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bir araya geldi.

Taraflar, "iki devlet arasında mevcut herhangi bir ihtilaftan kaynaklanan konular da dahil olmak üzere, hiçbir koşul altında birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit etmeyecekleri ya da birbirlerine karşı güç kullanmayacakları" konusunda hemfikir oldu.

Devlet başkanları "iki devlet arasındaki herhangi bir anlaşmazlığı uluslararası hukuka uygun şekilde çözme" konusunda mutabık kaldı.

Maduro, 12 Aralık'ta ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi, diyalog yoluyla çözmek istediklerini bildirmişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre, Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin, doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

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