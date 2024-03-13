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Dünya
AA 13.03.2024 08:25

Venezuela, hava sahasını Arjantin'den gelen tüm uçaklara yasakladı

Venezuela, ülkeye ait kargo uçağına el konulmasında rolü olduğu gerekçesiyle Arjantin'den gelen tüm uçaklara hava sahasını kapattı.

Venezuela, hava sahasını Arjantin'den gelen tüm uçaklara yasakladı

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa'ya ait uçağa el konulmasının yol açtığı hasarı telafi edene kadar Arjantin'e hava sahalarını açmayacaklarını bildirdi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hükümetini "defalarca" kez uyardıklarını vurgulayan Gil, "Sırf kuzeydeki koruyucularını memnun etmek amacıyla yasa dışı şekilde şirketimize zarar verdiler. Bu zararı telafi etmedikleri takdirde Arjantin'e giden ya da oradan gelen hiçbir uçak hava sahamızı kullanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de günlük basın toplantısında, Venezuela'nın kararına karşı diplomatik eylem başlatacaklarını belirtti.

Adorni, Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun ihlali nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kapsamında tedbirler alacaklarını kaydetti.

Süreç

Arjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezuela uçağına el koymuştu.

7 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Karakas'a dönmesi planlanan uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşu gerçekleştirememiş, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket etmiş ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri dönmüştü.

ABD, Venezuelalı bir kargo şirketinin İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı Boeing 747 tipi kargo uçağına, "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da İran hava yolu şirketi Mahan Air'i Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı iddiasıyla yaptırım listesine almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 16 Şubat'taki açıklamasında, ülkeye ait kargo uçağının Arjantin ve ABD işbirliğiyle "çalındığını" öne sürmüştü.

Maduro, basın toplantısında konuya ilişkin, "Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulduğunu iddia ederek, bunu "hırsızlık" olarak nitelendirmişti.

Arjantinli yetkililer tarafından ABD'ye teslim edilen Venezuela'ya ait uçağın daha sonra parçalara bölündüğü medyaya yansımıştı.

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