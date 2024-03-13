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Dünya
TRT Haber 13.03.2024 08:23

Lufthansa çalışanları yine grevde: 120 bin yolcu etkilenecek

Alman Havayolu Şirketi Lufthansa çalışanları yine grevde. Bu kez de kabin görevlileri iş bıraktı. Greve, Frankfurt ve Münih Havalimanlarındaki çalışanlar katıldı. Uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

Lufthansa çalışanları yine grevde: 120 bin yolcu etkilenecek

Almanya'da Lufthansa'nın kabin görevlileri greve gitti.

Sendikanın çağrısı ile dün sabah saatlerinde başlayan grev, bugün saat 23'te sona erecek.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın kabin görevlileri dün Frankfurt Havalimanında iş bıraktı.

Bugün de Münih Havalimanındaki personel greve katılacak.

Şirket, grevden 120 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

Lufthansa çalışanları 18 aylık sözleşme süresi için yüzde 15 zam istiyor.

Enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euro ödeme yapılması da sendikanın talepleri arasında..  

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