İtalya, tarihi mirasını korumak için harekete geçti. Gözde turist mekanı Venedik ile ilgili uyarıları dikkate aldı.

Yolcu gemilerinin kanaldan geçişini yasakladı. Roma yönetiminin kararı, 25 bin tonun üzerindeki gemileri kapsıyor.

Bu gemiler 1 Ağustos itibarıyla lagün şehrin içinde yol alamayacak. Kararın, Venedik kent merkezini koruma amacıyla alındığı duyuruldu.

UNESCO da uyarmıştı

Bilim insanları yolcu gemilerinin taşıdığı riske uzun süredir dikkat çekiyordu. Şehirde yaşayanlar kadar tarihi yapılar, kentin kültürel mirası ve ekosisteminin de tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Daha önce UNESCO da İtalya'yı uyarmıştı. Büyük gemilerin Dünya Mirası listesindeki bölgeden geçişi yasaklanmadığı takdirde kara listeye alınacakları tehdidinde bulunmuştu.

Venedik, kıyı şeridi boyunca uzanan Venedik lagününde, 118 ada üzerine kurulu ve birbirine kanallarla bağlı bir şehir olarak turistlerin ilgisini çekiyor.

Ancak şehirde büyük gemilerin oluşturduğu tahribata çevreciler tepki gösteriyor.