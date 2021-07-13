Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan'da sel: 8 ölü, 6 yaralı
Özbekistan’ın doğusunda yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Namangan vilayetine bağlı Kasansay ilçesinde yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Açıklamada, ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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