ABD'nin Minnesota eyaletinde bir gölde devasa Japon balığı bulundu. Olayın duyulması üzerine yetkililer harekete geçti.

Burnsville şehir yönetimi sosyal medya üzerinden Keller Gölü'nde yakalanan Japon balığının fotoğraflarını paylaştı, bölge halkını ve akvaryum balığı besleyenleri tehlikeler konusunda uyardı.

Ekosistemi ve su kalitesini bozuyorlar

Yapılan çağrıda evde beslenmek istenmeyen balıkların göl ve göletlere bırakılmaması istendi.

Gerekçe olarak da, bu balıkların vahşi yaşamda olmaları gerekenden daha iri hale gelmeleri ve hızla üreyerek baskın türe dönüşmeleri gösterildi. Durumun ekosisteme büyük ölçüde zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Japon balıkları ayrıca, su kaynaklarının diplerinde yer alan bitkileri köklerinden sökerek su kalitesinin de düşmesine neden oluyor.

Göllere binlerce balık bırakıldı

Utah eyaletinde ise, doğal hayatı destekleme çabası kameralara yansıdı. Yabani hayatı koruma ekipleri, eyalet genelinde göllere havadan binlerce balık bıraktı.

Göllere araç ve diğer yöntemlerle ulaşım sağlanamadığı için böyle bir yola başvurulurken, tek uçuşta 35 bin balık bırakılabiliyor.

Eyalette 1950’li yıllardan bu yana havadan balık bırakma yönetimine başvurulduğu hayatta kalma oranının da yüzde 95 ila 99 arasında olduğu ifade edildi.