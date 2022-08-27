Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Venedik sularında film keyfi
İtalya'nın en ünlü şehirlerinden Venedik'te sinema ekranı denize taşındı. Yüzen platform üzerine kurulmuş ekrandan onlarca sinemasever film izledi. İki sene önce başlayan ''yüzen sinema festivali'' bu sene de büyük ilgi görüyor.
Gondollarıyla meşhur İtalya'nın Venedik kentinde Yüzen Sinema Festivali yapıldı.
Sinemaseverler, teknede oturarak film izleme keyfini yaşadı.
Denizin üstünde inşa edilen platforma sinema perdesi kuruldu.
Gün batımında onlarca izleyici teknelerle yola çıktı.
Sinemaseverlerin bazıları teknelerin üzerinde bazıları da kurulan platformda yerini aldı.
Festivalin ilk filmini izleyiciler manzara eşliğinde seyretti.
Bu yılki film festivalinin konusu ise hayaller ve rüyalar.
10 Eylül'e kadar devam eden festival kapsamında sinemaseverler, 12 akşam boyunca Venedik sularında film izleyebilecek.
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