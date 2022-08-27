Gondollarıyla meşhur İtalya'nın Venedik kentinde Yüzen Sinema Festivali yapıldı.

Sinemaseverler, teknede oturarak film izleme keyfini yaşadı.





Denizin üstünde inşa edilen platforma sinema perdesi kuruldu.



Gün batımında onlarca izleyici teknelerle yola çıktı.



Sinemaseverlerin bazıları teknelerin üzerinde bazıları da kurulan platformda yerini aldı.

Festivalin ilk filmini izleyiciler manzara eşliğinde seyretti.



Bu yılki film festivalinin konusu ise hayaller ve rüyalar.



10 Eylül'e kadar devam eden festival kapsamında sinemaseverler, 12 akşam boyunca Venedik sularında film izleyebilecek.