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Dünya
AA 20.06.2023 15:29

Vegan ev sahibi, et ve balık pişirenlere evini kiralamıyor

ABD'nin New York eyaletinde vegan ev sahibi, kiraya verdiği evlerde et ve balık ürünlerinin pişirilmesini yasakladı.

Vegan ev sahibi, et ve balık pişirenlere evini kiralamıyor
[Fotograf: Reuters]

New York'un Brooklyn bölgesinde bina sahibi, üst katında yaşadığı apartmanda et kokusundan rahatsız olması nedeniyle kiracılara et ve balık ürünleri pişirmeme kuralı koydu.

Et tüketen kiracılara ayrımcılık yapılmadığını, isteyenlerin et pişirmedikleri sürece evleri kiralayabileceklerini aktaran emlakçı Andrea Kelly, ev sahibi Michal Arieh Lerer'in dışardan etli yemek siparişlerini kısıtlamadığını kaydetti.

Binanın diğer sahibi ve Lerer'in eski eşi Motti Lerer de kuralın "ayrımcılık" olmadığını ve kiracıların "binada yaşayanlara uyum sağlaması gerektiğini" belirtti.

Vegan olan Motti Lerer ayrıca, 2007 yılında binayı satın almalarının ardından et pişiren kişilere evleri kiralamadıklarını ifade etti.

Ev sahiplerinin yaş, ırk, cinsiyet, gelir kaynağı dahil 14 özelliğe göre kiracı seçmesini ayrımcılık nedeniyle yasaklayan New York Eyaleti İnsan Hakları Kanunu'nu ihlal etmeyen bina sahiplerinin söz konusu kuralı, bölge sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kiralık ev ilanının, internet sitesinden kaldırıldığı görülürken, emlakçının ilanlarında da et pişirme yasağının artık yer almaması dikkati çekti.

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