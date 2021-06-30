Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Vebanın bilinen en eski kurbanı: 5 bin 300 yıl önce yaşadı
[DOMINIK GOLDNER, BGAEU, BERLIN via AFP]
Araştırmacılar, 5 bin yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış bir avcı-toplayıcının vebadan öldüğü bilinen en eski kişi olduğunu ortaya çıkardı.
Bilim insanları, Letonya'da bulunan söz konusu kişinin, vebaya neden olan Yersinia pestis bakterisini taşıdığını bildirdi.
Kiel Üniversitesi'nden Dr. Ben Krause-Kyora, 5 bin 300 yıllık kalıntılar hakkında "Şu ana kadar bu, sahip olduğumuz en eski veba kurbanı" ifadesini kullandı.
Kalıntıları analiz edilen kişinin, Baltık Denizi'ne dökülen Salac Nehri'nin kıyısındaki bir alanda bulunduğu kaydedildi.
Veba kurbanının 20'li yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.
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