Bilim insanları, Letonya'da bulunan söz konusu kişinin, vebaya neden olan Yersinia pestis bakterisini taşıdığını bildirdi.

Kiel Üniversitesi'nden Dr. Ben Krause-Kyora, 5 bin 300 yıllık kalıntılar hakkında "Şu ana kadar bu, sahip olduğumuz en eski veba kurbanı" ifadesini kullandı.

Kalıntıları analiz edilen kişinin, Baltık Denizi'ne dökülen Salac Nehri'nin kıyısındaki bir alanda bulunduğu kaydedildi.

Veba kurbanının 20'li yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.