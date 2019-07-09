Katolik kilisesinin merkezi Vatikan, cinsel saldırı skandallarından yakasını kurtaramıyor.

Fransa, Vatikan'ın Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya yönelik cinsel saldırı iddialarını soruşturuyor...

Bunun için de Vatikan'dan büyükelçinin dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu.

Skandallara çözüm bulamayan Vatikan'dan olumlu yanıt geldi, Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Büyükelçinin, Fransa adaleti ve hakimleriyle tam iş birliği içinde olduğunu gösteren olağanüstü bir jest yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olan 74 yaşındaki Ventura, Fransa'da en az 4 kişiye cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Büyükelçiye yönelik ilk suçlama Fransa'da Şubat ayında yapılmıştı.

Kaynak: Guardian