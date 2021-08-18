Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:31Son Güncelleme: Kaynak: USGS, Reuters
Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin, Port-Olry'nin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında, 91 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssüne 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için uyarı yaptı.
USGS, daha önce 7,1 olarak duyurduğu sarsıntının şiddetini 6,8 olarak düzeltti.
Etiketler: Deprem
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