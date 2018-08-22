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Vanuatu 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı

Güney Pasifik’te yer alan Vanuatu’nun Malekula Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Vanuatu 6,5 büyüklüğünde depremle sallandı

Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Vanuatu’nun Malekula Adası’ndaki Lakatoro köyüne 78 kilometre uzaklıktaki Ambrym bölgesinde 6,5 şiddetinde deprem oldu.

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydan geldiği belirtilen şiddetli depremin ardından Vanuatu Meteoroloji ve Jeolojik Tehlikeler Bölümü yetkililerinden Dan Dari, deprem bölgesinde can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Pasifik Uyarı Merkezi ve Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda da tsunami tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: vanuatu, güney pasifik, deprem
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