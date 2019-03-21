Son günlerde oldukça ilginç bir tartışma, spor ve sinema dünyasının iki devini karşı karşıya getirdi.

Ünlü süper kahraman Batman'in yapımcısı DC Comics şirketi, Valencia Kulübü'nün amblemdeki yarasanın, ünlü 'Batman' karakterinin logosuna benzediğini iddia ederek kulüp hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikayette bulundu.

La Liga ekibinden cevap gecikmedi.

Kulübün kuruluş tarihinin 1919 olduğunu hatırlatan Valencia yönetimi, "İlk Batman'in yayınlandığı tarih 1939 yılı. Biz göğsümüzde bu simgeyle oynarken, Birleşik Devletler'de insanlar bizonları kovalıyordu." ifadelerini kullandı.

DC Comics şirketi, 2014 yılında da benzer gerekçeyle Valencia Kulübü'nü şikayet etmişti.

Kaynak: TRT Spor