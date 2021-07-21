Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AP
Vakalar artınca Avustralya hükümeti aşı kararının değiştirilmesini istedi
[FOTO: reuters]
Avustralya’da vaka sayılarında yaşanan artış hükümeti alarma geçirdi. Başbakan Morrison, aşı danışma grubuna yaş tavsiyesini değiştirmesi için çağrıda bulundu.
Avustralya, artan COVID-19 vakaları nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Ülkede iki kişinin aşı uygulandıktan sonra nadir görülen kan pıhtılaşması yüzünden hayatını kaybetmesi nedeniyle, AstraZeneca aşısı 60 yaş üstü ile sınırlandırılmıştı.
Ancak artan vakalar ülkeyi alarma geçirince Başbakan Scott Morrison, aşı danışma grubuna yaş tavsiyesini değiştirmesi için çağrıda bulundu.
Kan pıhtılaşması riski genç insanlarda daha yüksek görülüyor.
Ülkede 52 ve 48 yaşlarındaki iki kadının aşı sonrası kan pıhtılaşması nedeniyle ölümünün ardından AstraZeneca aşısına 60 yaş sınırı getirilmişti.
Avustralya'da AstraZeneca'ya tek alternatif Pfizer’ın aşısı bulunuyor ancak onda da arz sıkıntısı yaşanıyor.
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