Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı aşı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Şahin, Alman basınından Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

"COVID-19'un kontrol altına alınması biteceği anlamına gelmiyor"

Aşılamaya vurgu yapan Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak COVID-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

"Aşı 2 yılda bir tekrar edilmeli"

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de vurguladı.

Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğine dikkat çekerken koronavirüs aşısının her 2 yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.