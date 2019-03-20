Sarılıyor, öpüyor, korkusuzca yanlarına yaklaşıyor...
Lisa Tora Jaqueline Kytösaho, Güney Afrika’daki bir vakıfta, 10 yılı aşkın süredir hayvanları koruma görevlisi olarak çalışıyor.
Kytösaho'nun yırtıcı çitalarla kurduğu yakınlık, görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ve fotoğraflarda, çitalara duyduğu özel ilgi ortaya çıkıyor.
Çitaları elleriyle besleyen Kytösaho, zaman zaman onlarla arazi aracıyla yolculuk yapıp, oyunlar oynuyor. Paylaşımlarında vahşi yaşamın korunması gerektiğinin altını çizen Kytösaho, yırtıcı ve soyu tükenmekte olan hayvanların asla evcilleştirilmeye çalışılmamasını savunuyor.
Kaynak: DHA