Cesetler, Meksika'nın merkezindeki Guanajuato'nun kuru, mineral bakımından zengin topraklarındaki mezar odalarına gömüldükten sonra istenmeden mumyalanmış. Mumyaların bazılarının saçları ve beraber gömüldükleri kıyafetleri hâlâ duruyor.

Nasıl korundukları hâlâ belirsiz olsa da bazıları bunu iklime, mineral bakımından zengin çevreye veya mezar odasının mühürlenmesine bağlıyor.

"Ziyaretçilerın sağlığına risk teşkil edebilir"

Öte yandan sergilenen bir mumya uzmanlar arasında endişe yarattı. Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, bu mumya üzerinde mantar büyümüş gibi göründüğünü ve mahfazaların hava geçirip geçirmediği belli olmadığından, bunun ziyaretçilerın sağlığına risk teşkil edebileceğini doğruladı.

Federal enstitü, eyalet yönetiminin 6 mumyayı Mexico City'deki bir turizm fuarında camekanlarda sergileme kararıyla arasına mesafe koydu. Camekanların hava geçirip geçirmediği belli değil ve enstitü, mumyaların sergilenmesi hakkında kendilerine danışılmadığını belirtiyor.

Enstitü, "Biyolojik tehlikelere karşı halkın güvenliği sağlanmadan bu mumyaların sergilenmeye devam etmesi daha da endişe verici" diye ifade ediyor ve ekliyor:

"Yayımlanan bazı fotoğraflara bakılırsa sergilenen cesetlerin en az biri (enstitü bunu Kasım 2021'de incelemişti), muhtemel mantar kolonilerinin çoğaldığına dair işaretler gösteriyor. Tüm bunların risk göstergesi olup olmadığını anlamak adına mumyaların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Bu kültürel miras için olduğu kadar onlara dokunan ve onları görmeye gelenler için de yapılmalı"

Rehberler ve yerel halk, mumyaların kimliğine dair giderek daha az bilgi edinirken, bunun yerine hikaye anlatarak mumyalar hakkında tahminler yürütüyor. Daha sonra cesetlerden biri Cadı, bir diğeriyse Boğulan Adam diye adlandırıldı.

Aileler defin ücretlerini ödeyemediği için sergilenmeye başlandı

Mumyalar normalde Guanajuato eyaletinin başkentinde sergileniyor. Fakat mumyalar daha önce taşınmış ve bazıları 2009'da İngiltere'de sergilenmişti.

Aileleri artık defin ücretlerini ödeyemediği için mumyalar 1860'lardan itibaren kazılarak çıkarılmış ve sergilenmeye başlanmıştı.