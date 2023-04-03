Adams, Trump'ın mahkemeye çıkarılmasından önce yaptığı toplantıda, New York'a yönelik "tespit edilmiş inandırıcı bir tehdit olmadığını", gündelik hayatın devam etmesi için kolluk kuvvetlerinin her türlü önlemi aldığını söyledi.

"Kendinizi kontrol edin" diyerek protestoculara seslenen Adams, "New York şehri bizim evimiz, sizin yersiz öfkenizin oyun alanı değil. Amerika'nın en güvenli büyük şehriyiz çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Eski bir polis olan Belediye Başkanı, New York'a gelerek protestolara destek vereceğini söyleyen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'i uyararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış bilgi ve nefret söylemi yaydığı bilinen Marjorie Taylor Greene gibi insanlar şehre geleceğini söylüyor. Şehirdeyken en iyi tavrınızı takının. Her zaman olduğu gibi, hiçbir şekilde şiddete veya vandalizme izin vermeyeceğiz. Herhangi bir şiddet eylemine karışan her kim olursa olsun tutuklanacaktır."

Trump'a yakınlığıyla bilinen Taylor Greene, salı günü New York'a gideceğini ve "anayasaya aykırı olan cadı avını" protesto edeceğini duyurmuştu.

Olay

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Bu saatlerde New York'a gelerek 5. Cadde'deki residansında konaklaması beklenen Trump'ın, ifade için yarın New York Başsavcılığına gitmesi bekleniyor.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, bilinen konuların dılşında 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.