Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 21.10.2024 06:51

Uzaydan organ naklinde kritik bir adım atıldı

Bilim insanları karaciğer nakli çalışmalarını dönüştürebilecek bir hamleyle uzayda organ yetiştirip bunları Dünya'ya geri getirmeyi umuyor.

Uzaydan organ naklinde kritik bir adım atıldı

Yeni bir araştırma, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneylerle insan karaciğer dokularının kendi kendine birleşmesini test ediyor. Bu deneylerin amacı, gelecekte tıbbi bağlamlarda kullanılabilecek doku mühendisliği çözümleri geliştirmek.

Mikro yerçekimi sorunlara çözüm olabilir

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu alçak Dünya yörüngesindeki mikro yerçekimi koşullarının, Dünya'da karşılaşılan doku mühendisliği sorunlarını çözebileceğini düşünüyor. Yeni araştırma, bu teoriye işaret ederken, dokuların Dünya'ya geri getirilmesi ve büyüme sürecinin devam ettirilmesi üzerine çalışıyor.

Mikro yerçekimi koşullarında daha iyi karaciğer dokuları

Araştırmayı yöneten Dr. Tammy T. Chang, mikro yerçekimi koşullarının, Dünya'da yetiştirilenlerden daha iyi farklılaşma ve işlevselliğe sahip karaciğer dokularının geliştirilmesine olanak sağladığını belirtti. Bu bulgular, karaciğer nakillerine alternatif veya destekleyici bir çözüm olarak karaciğer dokusu implantlarının üretimi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Uzayda yetiştirilen dokular Dünya’da kullanılabilir mi?

Eğer bu dokular uzayda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirse, Dünya'da kullanılmak üzere geri getirilmeleri için güvenli bir şekilde korunmaları gerekecek. Araştırmacılar, dokuları zarar görmeden donma noktasının altına indiren izokorik aşırı soğutma adlı bir tekniği test etmeyi planlıyor.

Bu yöntem işe yararsa, dokular çok daha uzun süre dayanabilir. Bilim insanları, bu tekniğin organların bütününde kullanılabileceğini ve organ nakli alanında devrim yaratabileceğini umuyor. Dr. Chang, "Amacımız, Dünya'ya geri getirilebilecek işlevsel dokuları korumak ve bunları hastalık modelleme, ilaç testi ve tedavi amaçlı implantasyon gibi biyomedikal uygulamalarda kullanmak" dedi.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Kraliçe arıların tuhaf davranışı bilim insanlarını korkuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:10
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya gelecek
06:45
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
06:50
Kraliçe arıların tuhaf davranışı bilim insanlarını korkuttu
06:44
Çinli otomotiv devi, kendi kendini süren uçan arabasını tanıttı
06:34
47 yıl hapis ile aranan hükümlü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
06:33
Netanyahu, Trump ile görüştü: Ülke çıkarlarına göre karar vereceğiz
Kanada'da Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi
Kanada'da Filistin ve Lübnan'a destek gösterisi
FOTO FOKUS
Isparta'da eğlence merkezinde yangın
Isparta'da eğlence merkezinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ